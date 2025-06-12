Службы Сочи перешли на усиленный режим из-за прогноза непогоды

Городские службы Сочи переведены на усиленный режим работы в связи с ожидаемым 12 июня ухудшением погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

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Согласно информации метеослужбы, в течение дня в Сочи и на территории ФТ «Сириус» прогнозируют дождь, грозу и порывы ветра до 13 м/с. По поручению главы города Андрея Прошунина усиленные меры приняты заблаговременно.

Жителям и туристам рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями, а также учитывать возможные метеорологические риски при планировании маршрутов.

Анна Гречко