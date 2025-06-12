Любимских предпринимателей оштрафовали за просрочку

В Любиме Ярославской области четыре индивидуальных предпринимателя были оштрафованы за реализацию просроченной продукции, неправильное хранение и отсутствие необходимой регистрации. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Россельхознадзор Фото: Россельхознадзор

В мае управление и прокуратура проверили деятельность четырех ИП, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания и магазинах.

«Проверками было выявлено нахождение в обращении (на хранении и реализации) пищевой продукции животного происхождения с истекшим сроком хранения и с нарушением температурных режимов хранения продукции, в отсутствии маркировки производителя и ветеринарных сопроводительных документов»,— сообщили в ведомстве.

Кроме того, у всех четырех ИП не было регистрации в качестве предприятия общественного питания, они также не были внесены в реестр хозяйствующих субъектов, поэтому получали и использовали продукцию без ветеринарных сопроводительных документов. Это является нарушением обязательных требований и создает угрозу для здоровья людей.

По данным фактам прокуратура возбудила пять административных дел — по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов» и ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства». По результатам их рассмотрения ИП и одного сотрудника магазина оштрафовали.

Алла Чижова