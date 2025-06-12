Над Крымом ночью сбили два БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Крыма в ночь на 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным военного ведомства, всего с 21:00 по мск 11 июня до полуночи средствами ПВО были сбиты 44 БПЛА. Наибольшее количество — 38 — ликвидировали над Белгородской областью. Еще четыре дрона были уничтожены в небе над Брянской областью.

Информации о разрушениях или пострадавших на территории Крыма не поступало.

Анна Гречко