В Ярославле отремонтируют фасад Вознесенских казарм

В Ярославле стартовали работы по ремонту фасада здания бывших Вознесенских казарм. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Первый этаж здания со стороны улицы Свободы уже зашпаклевали и покрыли грунтом, планируются работы по покраске. Как отметил гендиректор АО «Вознесенский» Егор Поспелов, цвет фасада не изменится — ему вернут привычный бежево-желтый оттенок. Фасад приводят в порядок в рамках текущего ремонта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

«Входная группа под аркой стала первой секцией — на этом участке обновление уже завершили. Когда закончим работы по улице Свободы, перейдем к ремонту по улице Победы, а затем — к обновлению фасада и цоколя на внутренней территории»,— рассказал господин Поспелов.

В начале XIX века в здании располагались корпус шелковой фабрики Гурьева. Во второй четверти XIX века фабрику закрыли, а помещения передали военному ведомству и переоборудовали под армейские казармы. Сейчас в здании располагаются магазины и офисы. В 2023 году на башне Вознесенских казарм открыли смотровую площадку.

Алла Чижова