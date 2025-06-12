Bloomberg: Косово готово принять депортированных из США мигрантов

Правительство в Приштине заявило, что Косово готово временно принять депортированных из США мигрантов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Косово готово принять участие в программе США «с возможностью выбора лиц из предложенного пула при условии, что они соответствуют определенным критериям, связанным с верховенством закона и общественным порядком»,— заявили в офисе премьер-министра Альбина Курти в разговоре с Bloomberg.

Представители Косово добавили, что в течение года может быть временно переселено до 50 человек с целью содействия их безопасному возвращению на родину.

Как отметили в агентстве, власти США ищут новые страны для приема депортированных, из-за того, что содержание внутренних центров содержания под стражей обходится дорого и зачастую в них не хватает места.

В мае госсекретарь США Марко Рубио признал, что Вашингтон работает над увеличением числа стран, готовых принять на своей территории тех, кого сами Соединенные Штаты хотят депортировать. Ранее высланных из США нелегалов согласился принять Сальвадор, Коста-Рика, Панама, а также Руанда.