Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Брюховецком районе

В станице Брюховецкой Краснодарского края в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек, еще пятеро получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным ведомства, авария произошла 11 июня на перекрестке улиц Чапаева и Луначарского. Водитель автомобиля ВАЗ-2112 не уступил дорогу «Мазде CX7», из-за чего произошло столкновение.

Пассажир ВАЗ скончался в реанимации Центральной районной больницы станицы Брюховецкой. Остальные участники ДТП с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Анна Гречко