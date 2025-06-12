Реновацией участка под «Пермь-Сити» может заняться структура «Кортроса»

К участию в аукционе на право комплексного развития территории по ул. Локомотивной в Перми допущен только один девелопер — пермское ООО «Специализированный застройщик “Квартал 90”». Об этом свидетельствует информация на электронной площадке «Сбербанк-АСТ». Также на аукцион заявилось московское ООО «ТЭН-Инвест», однако к участию компанию не допустили из-за несоответствия установленным требованиям. Группа ТЭН — московский девелопер коммерческой и жилой недвижимости. Как сообщал Business Class, заявки принимались до 10 июня, итоги торгов будут подведены 18 июня, начальная цена лота – 14,099 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Астахов, Коммерсантъ

Согласно Rusprofile, ООО «СЗ “Квартал 90”» было зарегистрировано в мае 2025 года. Ведет деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Управляющей организацией является АО «Специализированный Застройщик “Которос-Пермь”». Ранее в компании говорили о намерениях построить по ул. Локомотивной жилые высотные объекты в 100–150 м. В ноябре прошлого года девелопер, представлявший на градсовете концепцию реновации микрорайона, презентовал и свое видение комплекса «Пермь-Сити». По задумке «Кортроса», ансамбль будет состоять из высотных объектов, объединенных одной архитектурной идеей.

Весной «Ъ-Прикамье» сообщал, что региональное минимущества выставило на торги право комплексного развития территории в 2,5 га в пермском микрорайоне Дома культуры железнодорожников, на месте бывшего Товарного двора. На участке по ул. Локомотивной должен появиться высотный МФК с гостиницей 4–5 звезд со спа-зоной и бассейном, конференц-залами, офисными и торговыми площадями, видовым рестораном и прочим. Предельная высота зданий не должна превышать 119 м, таким образом, более ранние планы властей о возведении в этой локации высотного комплекса «Пермь-Сити» будут реализованы.