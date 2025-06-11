Петербургская актриса Полина Ауг снялась в клипе группы Rammstein

Актриса из Петербурга Полина Ауг снялась в клипе немецкой группы Rammstein. В своих соцсетях она поблагодарила солиста коллектива Тилля Линдеманна за съемочный опыт и поделилась с подписчиками ссылкой на видео к песне Und die Engel singen.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кадр из клипа Und die Engel singen Фото: Кадр из клипа Und die Engel singen

В клипе госпожа Ауг воплощает центральный женский образ. Ролик содержит множество отсылок к творчеству режиссера Дэвида Линча. Видео изобилует сценами насилия и эротики, характерными для творчества группы.

Полина Ауг родилась в Петербурге в 1995 году. Широкой российской аудитории она известна, прежде всего, как Гелла из нашумевшей экранизации «Мастера и Маргариты». Также актриса снималась в таких кинолентах, как «Натали и Александр», «Тайны Карениной» и «Дылды».

Дарья Астанина