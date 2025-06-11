В Крыму задержали троих подозреваемых в мошенничестве с выплатами контрактникам

Сотрудники УФСБ и МВД по Крыму и Севастополю пресекли деятельность группы, подозреваемой в мошенничестве в отношении граждан, заключавших контракты для участия в СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным ведомства, трое жителей Симферополя представлялись сотрудниками силовых структур и уговаривали граждан заключить контракт на военную службу, обещая за вознаграждение оформить документы о непригодности. После подписания контрактов фигуранты выманивали часть положенных выплат под видом взятки.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Все трое признали вину и заключены под стражу на два месяца. Следствие продолжает устанавливать дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

Анна Гречко