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В Анапе потушили пожар в гараже и автомобилях

В хуторе Уташ в Анапе вечером 11 июня произошел пожар в частном секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Сообщение о возгорании на ул. Новой поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона в 18:45. Через минуту к месту были направлены первые подразделения. По прибытии пожарные установили, что горит гараж и два легковых автомобиля на общей площади 85 кв. м.

Открытое горение удалось локализовать в 19:10, а полностью ликвидировать пламя — в 19:36. В тушении участвовали 12 человек личного состава и три единицы техники.

Анна Гречко

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