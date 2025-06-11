Guardian: США к 30 сентября ликвидируют все зарубежные представительства USAID

Администрация США планирует до 30 сентября закрыть все зарубежные представительства Агентства по международному развитию (USAID) и передать управление его программами Госдепартаменту. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на внутренний документ ведомства.

Согласно полученной изданием дипломатической телеграмме, госсекретарь Марко Рубио распорядился расформировать международный штат USAID. Реорганизация затронет сотни сотрудников более чем в 100 странах, включая дипломатов, подрядчиков и местный персонал.

Это решение знаменует масштабную реформу системы американской иностранной помощи, которая теперь будет полностью контролироваться Госдепартаментом.

25 января USAID заморозило большинство своих программ на 90 суток по приказу Госдепа. Марко Рубио 10 марта сообщил о закрытии 83% программ агентства. В конце марта Госдеп и USAID уведомили Конгресс о намерении провести реорганизацию. Часть функций USAID передадут в ведение Госдепа к 1 июля, остальные же будут прекращены.

Подробнее о USAID — в материале «Ъ» «Агентство развития и раздора».