Финляндия не планирует отправлять военных на Украину

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна не будет направлять военнослужащих на Украину даже в случае достижения договоренности о прекращении огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Стубб

Фото: Lehtikuva / Emmi Korhonen / Reuters Александр Стубб

Фото: Lehtikuva / Emmi Korhonen / Reuters

«В настоящее время таких планов нет. Наша задача — обеспечивать сдерживание на северо-востоке Европы»,— сказал господин Стубб в интервью NHK. Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог говорил о возможности размещения контингентов Великобритании, Польши, Франции и Германии к западу от Днепра.

Александр Стубб также заявил, что ожидает от президента США Дональда Трампа продолжения участия в переговорном процессе по Украине. По словам финского президента, он часто созванивается с Дональдом Трампом. Господин Стубб считает, что американский президент хочет мирного соглашения между Россией и Украиной.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Стороны договорились провести обмен военнопленными до 25 лет, больными и ранеными. Делегаты также договорились обменяться телами погибших, но сейчас этот процесс, по заявлениям российской стороны, затягивает Украина.