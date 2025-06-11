В Краснодаре провели первый региональный женский форум

В Краснодаре состоялся первый региональный женский форум «Имя женщины — Кубань». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам главы края, в мероприятии приняли участие почти 400 талантливых, успешных и активных жительниц, которые обсудили важную роль женщины в семье. Господин Кондратьев подчеркнул, что демографический вопрос остается приоритетным не только для региона, но и для всей страны. Президент России объявил указанную цель — ключевой национальной задачей.

Всего на Кубани насчитывается более 800 тыс. семей с почти 1,4 млн детей. Губернатор отметил, что важно понимать проблемы женщин и обеспечивать им необходимые гарантии для развития. На 2025 год в бюджете региона предусмотрено более 45 млрд руб. на выплаты, пособия и льготы семьям.

В ходе форума также обсуждались новые инициативы и инструменты социальной поддержки.

Нурий Бзасежев