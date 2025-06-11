Семья погибшей в ДТП школьницы в Краснодаре требует 20 млн рублей компенсации

В Краснодаре семья 15-летней Виктории Захаренко продолжает добиваться увеличения компенсации за гибель дочери в ДТП с участием троллейбуса в 2022 году. Об этом сообщает «КП-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Трагедия произошла на пешеходном переходе между улицами Каляева и Кожвенной, где школьница была сбита троллейбусом и погибла на месте. После происшествия переход демонтировали, на месте объекта сейчас цветочная клумба, за которой ухаживают родители погибшей.

Водитель троллейбуса с 20-летним стажем Игорь Мальцев, признанный виновным в аварии, уже отбыл наказание в колонии-поселении и работает ночным мойщиком-уборщиком в троллейбусном депо №1. Суд обязал МУП «КТТУ» выплатить родителям компенсацию — матери 1,1 млн руб., отцу — 1,3 млн руб. Выплаты были произведены в срок.

Однако семья Виктории посчитала назначенную сумму недостаточной и обратилась с жалобой в Верховный суд России, требуя более 20 млн руб. за моральный ущерб. ВС РФ счел указанную сумму необоснованной.

Анна Гречко