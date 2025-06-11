Усть-Лабинск примет форум-фестиваль «Быть казаком»

Форум-фестиваль «Быть казаком» пройдет 21–22 июня в Усть-Лабинске и в хуторе Аргатов. Об этом сообщает фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело», выступающий организатором мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вячеслав Рыжков Фото: Вячеслав Рыжков

Программа разделена на две части: деловой форум и культурно-развлекательный фестиваль. Основные события развернутся на десяти площадках, включая гостиницу «Легенда», городские парки, библиотеку, вокзал, Дом культуры и озеро Копытце. Официальное открытие запланировано на 10:00 по мск субботы, мероприятия будут проходить одновременно на разных локациях.

В рамках форума участники обсудят развитие казачества, вопросы молодежной политики, казачьего образования и экономики, а также проблемы южных регионов России. На выездной сессии Столыпинского клуба ожидаются обсуждения инфраструктурных вызовов и стратегий привлечения человеческого капитала. Модератором выступит министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Фестиваль предложит концертную программу с участием ансамблей «Казачий кругъ», «Криница», «Отава Е», Miravi, Пелагеи и других. Запланированы баттлы гармонистов, радиомост с «Казак ФМ», мастер-классы, казачьи квесты, реконструкция быта и гастрономические площадки. На хуторе Аргатов пройдет конкурс «Казачьи традиции» с денежными призами.

Кроме того, зрителям представят десять спектаклей по воспоминаниям кубанских казаков о Великой Отечественной войне. Программу завершит концерт хора Сретенского монастыря 22 июня, в День памяти и скорби. С подробностями можно ознакомиться на сайте форума и в социальных сетях.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что осенью 2024 года в Усть-Лабинске состоялся ежегодный фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость», организованный фондом «Вольное дело». На главной сцене выступили группа «Партизан ФМ» и исполнительница хита «Матушка» Татьяна Куртукова, а также многие другие коллективы и артисты.

Анна Гречко