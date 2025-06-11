Дональд Туск проверил соратников на поддержку себе

Польский премьер Дональд Туск провел 11 июня вотум доверия своему кабинету и предсказуемо его выиграл. Однако подвести окончательную черту под провалом ставленника либерального премьера на недавних президентских выборах этот шаг вряд ли позволит. Голосование в парламенте, подтвердившее лидерские полномочия Туска, позволит на некоторое время консолидировать правящую коалицию, но не решит стоящие перед ней долгосрочные задачи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kacper Pempel / Reuters Фото: Kacper Pempel / Reuters

С юридической точки зрения нынешний вотум доверия кабинету Дональда Туска, который он сам и затеял, был абсолютно не нужен. Но премьер счел его необходимым с психологической точки зрения.

«Этот вотум доверия не является попыткой продолжить все, что мы делали, потому что мы хорошо знаем, что после этих полутора лет некоторые вещи можно сделать лучше, быстрее, и этот вотум доверия должен стать новым началом. Я хотел бы, чтобы вы знали, что для всей коалиции этот день должен стать днем нового импульса, и я убежден, что вы справитесь с этой задачей»,— заявил премьер на заседании правительства накануне голосования.

Депутат от «Гражданской коалиции» Туска и пресс-секретарь этой парламентской фракции Дорота Лобода пояснила смысл затеи с вотумом более прямо — «положить конец всем спекуляциям относительно предполагаемой потери поддержки правительства Дональда Туска».

«Мы просто хотим прекратить внешние и внутренние дискуссии и любые попытки подорвать мандат Дональда Туска на руководство правительством и просто двигаться вперед»,— отметила она.

В итоге в ходе голосования в парламенте за вотум доверия проголосовали все без исключения депутаты четырехпартийной правящей коалиции, то есть 242 законодателя из 460. Таким образом, Туск вполне подтвердил, что может рассчитывать в парламенте на стабильное большинство.

Доказывать это стране и, очевидно, самому себе польскому премьеру пришлось после итогов президентских выборов 1 июня, на которых победа, вопреки большинству ожиданий, досталась ставленнику оппозиционной правоконсервативной партии «Право и справедливость» (ПиС) Каролю Навроцкому. Это поставило крест на шансах правительства во главе «Гражданской коалицией», стоящей у власти с 2023 года, выполнить данные еще два года назад обещания, включая либерализацию законов об абортах, проведение реформы судебной системы и ряд налоговых мер. Все эти меры неизменно стопорились президентом Анджеем Дудой, союзником ПиС, при помощи права вето. Победа мэра Варшавы Рафала Тшасковского, выходца из того же политического стана, что и премьер, сулила выход из создавшегося тупика. Однако этот расчет не оправдался.

На этом фоне многие в Польше поспешили «похоронить» правительство Дональда Туска.

«Проигранные президентские выборы — это конец Дональда Туска. Его судьба уже предрешена»,— заявил на днях член ПиС, экс-министр юстиции Збигнев Жёбро, бывший архитектором судебных реформ, которые правительство Туска стремится пересмотреть.

Но главное — схожие мысли стали высказывать не только в оппозиции, но и в стане соратников премьера. Некоторые союзники даже обсуждали возможность замены Туска на посту премьера, выдвигая в качестве альтернативы кандидатуру проигравшего с небольшим отрывом президентские выборы мэра Варшавы, считая, что его провал — во многом вина лично премьера.

Но, как продемонстрировал нынешний вотум доверия, в конце концов коалиционные партнеры одумались, решив не менять коней на переправе. Впрочем, впереди коалицию не ждет легкая жизнь. После голосования премьер Польши сообщил, что в июле проведет ряд перестановок в правительстве. Кроме того, члены его администрации признали, что в ближайшее время придется пересмотреть и коалиционное соглашение, а этот процесс чреват внутренними конфликтами.

Но главное — подтверждение Дональдом Туском своего мандата на власть так и не ответило на главный вопрос: каким образом правительство будет проводить обещанные полякам реформы в условиях сохранения президентского кресла за представителем оппозиции. «Это голосование важно для краткосрочной консолидации коалиции, но оно не отвечает на долгосрочные вопросы о будущем»,— отметил в этой связи польский политолог Петр Бурас.

Что показательно, около трети поляков считают, что правительство Туска не доживет до конца своего срока в 2027 году, показал недавний опрос SW Research для газеты Rzeczpospolita.

Наталия Портякова