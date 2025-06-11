Движение в Краснодаре парализовали десятибалльные пробки

К вечеру 11 июня в Краснодаре образовались максимальные, десятибалльные пробки. По данным сервиса «Яндекс Карты», заторы возникли в центральной части города и на основных магистралях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Значительные затруднения движения наблюдаются на улицах Селезнева, Восточно-Кругликовской, Новороссийской, Школьной, Тихорецкой и Ставропольской. В центре города автомобилисты стоят на Северной, Красной, Садовой, Тургенева, Кубанской набережной, Рашпилевской и других улицах.

Как пишут пользователи в соцсетях, заторы связаны с ремонтными работами на улице Уральской, а также с последним рабочим днем недели перед длинными выходными. Жители жалуются на задержки в пути до часа и более.

Анна Гречко