Рост турпотока в Адыгею может увеличиться более чем в два раза к 2030 году

К 2030 году турпоток в Адыгею может вырасти в 2,37 раза по сравнению с 2023 годом и достичь 1 млн человек. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на исследование института развития ВЭБ.РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно прогнозу, внутренний туризм составит 1 млн человек (+138%), а число иностранных туристов увеличится до 3 тыс. человек (+40%). Предполагается, что вклад туризма в валовой региональный продукт (ВРП) Адыгеи достигнет 10,6 млрд руб., что на 85% больше показателя 2022 года.

Ожидается создание 3,7 тыс. новых рабочих мест и рост номерного фонда почти в два раза — до 5,3 тыс. номеров. Средняя загрузка объектов размещения может вырасти с 32% в 2023 году до 69% к 2030 году. Удельный вес серого сектора сократится с 36 до 16%.

Как отмечают эксперты, развитие будет обеспечено за счет строительства новых курортов, включая «Лагонаки» и туристско-рекреационный парк «Дегуакская поляна». Также прогнозируется рост продолжительности поездки с 2,7 до 3,5 дня, а частоты поездок — с 2,9 до 3,4 в год.

По словам главы региона Мурата Кумпилова, по итогам прошлого года инвестиции в отрасль выросли в 4,5 раза — до 5,5 млрд руб., а количество номеров увеличилось на 40%, до 3,5 тыс. Всего Адыгею в 2024 году посетили 865 тыс. человек.

Нурий Бзасежев