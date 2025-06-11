В КЧР 25 населенных пунктов получат газ по расширенной программе

«Газпром» и правительство Карачаево-Черкесии в конце 2020 года заключили пятилетнее соглашение о газификации региона. Реализация обновленной программы позволит обеспечить газом 25 населенных пунктов КЧР, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Программа предполагает завершение технически возможной сетевой газификации республики к 2026 году.

Первоначально компания планировала вложить в газоснабжение и газификацию КЧР 2,739 млрд руб. Однако позднее гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов сообщил о росте финансирования пятилетней программы до почти 7 млрд руб.

В апреле 2023 года Газпром расширил программу газификации республики. В нее включили строительство дополнительного межпоселкового газопровода и внутрипоселковых сетей для Карачаевского городского округа, Усть-Джегутинского и Малокарачаевского районов. Также запланировано возведение двух автомобильных газонаполнительных компрессорных станций с подводящими газопроводами в ауле Псыж и Зеленчукском районе.

Кроме того, проект создаст дополнительные стимулы для развития туристической инфраструктуры, включая курорты Домбай и Теберда.

Газовая компания также намерена провести техническое перевооружение и реконструкцию шести газораспределительных станций. Это обеспечит возможности для увеличения подачи газа действующим потребителям и подключения новых абонентов в столице КЧР и пяти районах республики.

Николай Аксенов