В КЧР 25 населенных пунктов получат газ по расширенной программе
Финансирование газификации КЧР выросло до 7 млрд рублей
«Газпром» и правительство Карачаево-Черкесии в конце 2020 года заключили пятилетнее соглашение о газификации региона. Реализация обновленной программы позволит обеспечить газом 25 населенных пунктов КЧР, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
Программа предполагает завершение технически возможной сетевой газификации республики к 2026 году.
Первоначально компания планировала вложить в газоснабжение и газификацию КЧР 2,739 млрд руб. Однако позднее гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов сообщил о росте финансирования пятилетней программы до почти 7 млрд руб.
В апреле 2023 года Газпром расширил программу газификации республики. В нее включили строительство дополнительного межпоселкового газопровода и внутрипоселковых сетей для Карачаевского городского округа, Усть-Джегутинского и Малокарачаевского районов. Также запланировано возведение двух автомобильных газонаполнительных компрессорных станций с подводящими газопроводами в ауле Псыж и Зеленчукском районе.
Кроме того, проект создаст дополнительные стимулы для развития туристической инфраструктуры, включая курорты Домбай и Теберда.
Газовая компания также намерена провести техническое перевооружение и реконструкцию шести газораспределительных станций. Это обеспечит возможности для увеличения подачи газа действующим потребителям и подключения новых абонентов в столице КЧР и пяти районах республики.