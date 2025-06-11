ФСБ пресекла попытку мошенничества с налоговой задолженностью в КБР

В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело против бывшего сотрудника налоговых органов и его сообщника, которые требовали 23 млн руб. за урегулирование налоговой задолженности в 69 млн руб. Об этом сообщает следственное управление СКР по КБР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в 2024 году после налоговой проверки местную коммерческую организацию привлекли к ответственности за нарушения и доначислили 69 млн руб. налогов. Этой задолженностью заинтересовались бывший сотрудник ФНС и его знакомый.

Мужчины убедили руководительницу компании, что способны решить проблему с долгами за 23 млн руб. Предпринимательница согласилась на предложенные условия.

Подозреваемых задержали сотрудники УФСБ России по КБР при передаче части суммы в размере 10 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Николай Аксенов