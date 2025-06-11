На Дону получили жизнестойкую молодь длиннопалого рака

Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО начали экспериментальное разведение длинноклешневого рака в Ростовской области из-за низких объемов добычи и высокого потребительского спроса. Работы ведутся на базе аквариального комплекса Центра аквакультуры АзНИИРХ в условиях Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна. Об этом сообщает пресс-служба института.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным пресс-службы, длинноклешневой рак относится к отряду десятиногих ракообразных и является одним из основных пресноводных представителей на территории России. Вид распространен от южных морей — Черного, Каспийского и Мраморного — до северных, включая Балтийское и Белое. Ареал обитания охватывает Венгрию, Югославию, Болгарию и Польшу на западе и доходит до Урала и Сибири на востоке.

Ученые уже провели нерест самок-производителей и получили жизнестойкую молодь. Сейчас продолжается подращивание потомства и содержание отнерестившихся особей. Исследователи фиксируют основные гидрологические и гидрохимические показатели воды, собирают данные о выживаемости и темпах роста, пояснили в сообщении.

В рамках эксперимента часть молоди планируют высадить в выростные пруды научного центра аквакультуры Взморье для отработки комбинированной технологии разведения. Остальных особей оставят в Центре аквакультуры.

Валентина Любашенко