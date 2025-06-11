СКР проверит сообщения об избиении таксиста в аэропорту Сочи

Следственный отдел по Адлерскому району Сочи проводит проверку по факту нападения на водителя такси на территории аэропорта курорта. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным ведомства, инцидент произошел на автомобильной парковке аэропорта. Мужчина якобы применил физическую силу против таксиста, который приехал за пассажирами, а также повредил его автомобиль. Информация об инциденте впервые появилась в СМИ.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Кроме того, транспортная полиция возбудила административное производство в отношении участника конфликта. Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Южному федеральному округу, в дежурную часть поступило сообщение о столкновении двух местных жителей на привокзальной площади.

Полицейские установили, что конфликт произошел между людьми, занимающимися пассажирскими перевозками. Один из них мешал посадке пассажиров в такси конкурента, нарушал общественный порядок и использовал нецензурную брань.

В отношении правонарушителя 2000 года рождения возбуждено дело по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Материалы направлены в Адлерский районный суд.

Анна Гречко