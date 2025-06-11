Мединский предложил генсеку НАТО изучить историю Украины по школьному учебнику

Помощник президента России Владимир Мединский предложил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте ознакомиться с учебником истории, чтобы понять временные рамки существования Украины, передает ТАСС. Так господин Мединский отреагировал на заявление генсека НАТО о переговорной группе России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Мединский

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Мединский

Фото: пресс-служба президента РФ

Марк Рютте ранее заявил, что Москве следует сменить группу переговорщиков, так как один из них «читает лекцию об истории Украины XII века». Выступая на III Международном форуме министров образования в Казани, господин Мединский сказал, что Рютте изучал историю в университете, но ему стоит воспользоваться школьным учебником по Средневековью, чтобы узнать, что «в XII веке Украины не было».

Владимир Мединский — доктор исторических наук и профессор, с 2013 года возглавляет Российское военно-историческое общество.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между делегациями России и Украины. Обе стороны обменялись проектами меморандума по урегулированию конфликта. Достигнута договоренность об обмене всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных, а также молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все».