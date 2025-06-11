Самара попала в число мегаполисов, включенных в зону риска из-за нераспроданности первички

Названы российские мегаполисы, которые включили в зону риска из-за нераспроданности жилья в новостройках. В зоне риска оказались 11 крупных городов, в числе которых и Самара. Об этом сообщается на сайте «Циан.Аналитика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В зону риска попали города, в которых соотношение объемов распроданности к строительной готовности составило 70% и меньше. Помимо Самары названы Волгоград, Пермь, Тюмень, Новосибирск, Челябинск, Омск, Воронеж, Уфа, Красноярск и Краснодар. Дальнейшее снижение грозит тем, что у застройщиков могут возникнуть трудности с погашением долгов по проектному финансированию из-за высокой ставки, связанной с недостаточным наполнением эскроу-счетов.

Эксперты «Циан.Аналитики» считают, что массовых банкротств девелоперов не будет при любых раскладах. Текущие темпы продаж позволяют почти всем застройщикам выполнять обязательства в рамках проектного финансирования, так что о волне банкротств речи точно не идет.

Руфия Кутляева