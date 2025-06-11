Затраты субъектов на образование увеличились на 34% за десять лет
Региональные расходы на образование в расчете на одного жителя выросли на 33,7% за десять лет с учетом инфляции — с 2,98 млн руб. в 2015 году до 3,98 млн руб. в 2024 году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект «Если быть точным о бюджетных расходах».
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Медиана роста реальных затрат субъектов на одного жителя в 2015-2024 годах по направлению «Образование» составила 37%. Этот показатель подтверждает, что увеличение трат не зависит только от роста расходов в богатых регионах, включая Москву, пояснил представитель проекта.
Расходы субъектов на образование в расчете на одного жителя росли непрерывно. В 2017 году они составили 2,97 млн руб. на душу населения, в 2019-м — 3,49 млн руб., в 2021-м — 3,63 млн руб.
«Если суммировать затраты на образование из федерального и регионального бюджетов, то обнаружить реальный рост расходов затруднительно», — рассказал профессор Финуниверситета Александр Сафонов.
По его словам, положительная динамика может показывать ход модернизации системы образования в России. Основной вклад в рост связан со строительством и капитальным ремонтом школ, а также с обеспечением учреждений компьютерной техникой.
Прирост затрат на образование со стороны регионов на душу населения также может быть связан с сокращением числа школьников, допускает господин Сафонов.
Согласно данным Росстата, коэффициент рождаемости в России за прошедшее десятилетие непрерывно сокращался — с 12,8 в 2015 году до 8,4 в 2024-м.