В Новошахтинске вынесли приговор присвоившим имущество сотрудникам ломбарда

Новошахтинский районный суд вынес приговор в отношении подозреваемых по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что Сергей Дмитрова и Елена Сизякина, бывшие сотрудники ювелирного магазина, с марта 2020 по июль 2022 присвоили себе ценности потерпевшего на 1,7 млн руб. Уточняется, что похищенное фигуранты поделили между собой и распорядились им по своему усмотрению.

Вину подсудимые признали частично. Суд избрал Дмитровой и Сизякиной наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в три года.

Константин Соловьев