2,5 тысячи раз росгвардейцы выезжали на точки в Ижевске по сигналу «Тревога»

Почти 2,5 тыс. раз сотрудники вневедомственной охраны выезжали на охраняемые объекты в Ижевске по сигналу «Тревога» за пять месяцев, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по республике. Всего по Удмуртии поступило 3,9 тыс. сигналов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В рамках патрулирования 591 правонарушитель доставлен в отдел полиции или передан сотрудникам ОВД. На них составили 274 протокола и возбудили 26 уголовных дел.