В Аксае электросамокатчик попал в больницу и получил штраф

Накануне ночью в Аксае на улице Садовая водитель электросамоката 2008 года рождения столкнулся с автомобилем Opel Astra. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области

Предварительно, управляющий самоката нарушил правила дорожного движения на пешеходном переходе. Водителя электросамоката с травмами доставили в больницу, в его отношении составлен административный протокол по статье 12.29 часть 2 КоАП РФ (несоблюдение ПДД лицами, едущими на велосипедах либо мопедах, а также возчиками и иными лицами, участвующими в движении по дороге).

Константин Соловьев