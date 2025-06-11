ПСБ получил повышенный ESG-рейтинг Национального рейтингового агентства на уровне «A.esg» за высокий уровень интеграции повестки устойчивого развития в свою деятельность. Наивысшую оценку ПСБ получил по компоненте S («Общество») благодаря высокому уровню социальных инвестиций банка в регионах присутствия, благотворительные и волонтерские мероприятия, вклад в повышение финансовой грамотности населения, а также социальную поддержку сотрудников банка и членов их семей.

Сеть спешелти-кофеен Balance Coffee вложит 1,5 млрд руб. до 2027 года в расширение в российских регионах — появится более 100 новых точек. Будет создано свыше 2,5 тыс. рабочих мест, а также запущена IT-платформа для франчайзи, сообщает издание Shopper’s. Balance Coffee рассчитывает увеличить оборот в шесть раз, до 3 млрд руб. Сейчас у компании 14 кофеен в шести городах. По итогам 2024 года оборот составил 500 млн руб.

Продажи новостроек в Московском регионе в мае упали более чем на 20% по сравнению с апрелем. Это связано не только с длинными праздниками, но и с ростом цен. Было зарегистрировано 8,4 тыс. на первичном рынке. Сильнее всего продажи квартир в строящихся домах в мае упали в старой и Новой Москве. В Подмосковье спрос сократился только на 17,5% относительно апреля. Но это все равно худшая динамика с лета 2024 года.