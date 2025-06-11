Чиновницу обвиняют в пособничестве незаконной застройке парка санатория в Сочи

В Краснодаре поступило в суд уголовное дело в отношении замначальника краевого управления охраны объектов культурного наследия Нателы Бирюковой, которая незаконно согласовала уменьшение площади охраняемого объекта — санатория имени Кирова в Сочи. По данным краевого следственного управления СКР и прокуратуры края, злоупотребление полномочиями, совершенное чиновницей, позволило застройщику согласовать возведение гостиничного комплекса фактически в границах санатория. Нанесенный государству ущерб оценивается в 320 млн руб.

Противоправные действия госпожи Бирюковой были выявлены сотрудниками ФСБ России. По данным правоохранительных органов, в 2019 году Натела Бирюкова, исполняя обязанности начальника управления, издала приказ об уменьшении площади объекта культурного наследия регионального значения «Санаторий имени Кирова», где в годы Великой Отечественной войны размещались госпитали. При этом в управлении не были представлены результаты научных исследований с обоснованием изменения площади санаторного парка. Затем чиновница обеспечила внесение изменений в границы, зоны охраны объекта и режим использования земель санатория.

Противозаконные действия госпожи Бирюковой, по данным следствия, позволили специализированному застройщику «Красмашевский» получить разрешение на возведение гостиничного комплекса на бывшей охраняемой территории. В качестве вознаграждения застройщик оформил на имя доверенного лица чиновницы девять апартаментов по заниженной цене.

Строительные работы повлекли повреждения состояния исторической территории объекта культурного наследия. В отношении Нателы Бирюковой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Анна Перова, Краснодар