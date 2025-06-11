«У туризма в Самарской области новые горизонты и возможности»

Внутренний туризм в России развивается и прогрессирует. Самарская область здесь не является исключением. Эксперт в области туризма и пассажирских перевозок, учредитель и основатель компании «ВТК-Тур» Екатерина Самигулина рассказала «Ъ-Волга» о ключевых тенденциях в отрасли.

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— Насколько выгоден туристический бизнес в регионе, где эта сфера никогда не была сильной стороной?

— Самара — это город-миллионник с активной деловой жизнью, что делает его идеальным местом для масштабных мероприятий. Успешное проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году подтвердило это. Самарская набережная, признанная одной из самых красивых и длинных в стране, привлекает множество гостей, особенно в летний период с мая по сентябрь. Многие гости из северных регионов выбирают наш край как комфортное место для отдыха у большой и живописной реки Волги. Уверена, что с развитием инфраструктуры поток туристов будет только расти.

Самарская область обладает огромным туристическим потенциалом, и это неоспоримо. Внутренний туризм в нашем регионе значительно вырос, это подтверждается ежегодной статистикой. Увеличился поток туристов в живописные локации, как Жигулевское море, гора Стрельная, Ширяево и штольни.

Рост интереса к внутреннему туризму способствовал развитию бизнеса в популярных местах: открылись дома отдыха, турбазы, частные сыроварни, сельскохозяйственные фермы.

— У круизов по Волге новый виток популярности?

— Да, теплоходный туризм в Самаре имеет богатую историю. Город входит в множество круизных маршрутов, и мы решили удивить гостей прямо у речного вокзала. Именно оттуда стартует маршрут экскурсионного автобуса-кабриолета. Это единственный и уникальный экскурсионный маршрут в Самаре, который сопровождается аудиогидом на нескольких языках. Я благодарна министерству туризма региона за содействие в создании моего проекта. Успех моего проекта отмечен этим ведомством. Это вдохновило меня на новые идеи, и в ближайшее время планируем реализовать еще много интересных проектов.

— Какой старт был для вас в туристической отрасли?

— Далеко с 2004 года началась история моей компании, мы начали с нуля, затем за короткий период увеличили автопарк, развиваясь как транспортная компания. Стали работать с крупными партнерами, в области пассажирских перевозок. Затем пришла идея совместить нашу транспортную деятельность с туризмом.

В 2017 году получили туристическую лицензию и начали двигаться в этом направлении, приглашая гидов, партнеров, экскурсоводов к сотрудничеству нашей компании. Сегодня «ВТК-Тур» занимает лидирующие позиции в регионе, что подтверждается официальными наградами такие как: лучший туроператор в Самарской области; победитель в конкурсе Лидер индустрии гостеприимства, транспортная компания года, благодарности за оказание спонсорской и благотворительной помощи.

— Новые туристические направления в регионе?

— Безусловно, я наблюдаю рост интереса к новым туристическим направлениям. Мои собственные разработанные проекты и идеи воплощаю в реальность открывая тем самым новые туристические возможности города Самары и Самарской области, с ее множеством достопримечательностей и красивой природой. Интерес вызывают поездки на региональные фестивали и туры на интересные сельскохозяйственные предприятия, такие как частные сыроварни и страусиные фермы.

— Деловой туризм: потенциал и возможности?

— Многие регионы России можно увидеть среди наших клиентов и партнеров, гостей выставок и форумов. Организаторы стремятся показать им самые интересные места региона. Самара привлекает инвесторов из столицы, что ведет к открытию новых заведений общественного питания, турбаз и домов отдыха. В нашем регионе есть огромный потенциал для промышленного туризма, особенно с учетом наличия таких крупных предприятий, как АвтоВАЗ.

— Какой кадровый потенциал в Самаре в области туризма?

— Активное развитие туризма в Самаре и Самарской области привело к значительному увеличению рабочих мест, задействованных в туротрасли. Это способствовало тому, что в 2024 году я открыла новый веток в моей жизни это образовательный центр — это важный шаг, который требует не только смелости, и глубокого понимания потребностей общества, но и личного опыта в сфере туризма и транспорта. Обучаю и делюсь своим опытом, который вдохновил меня создать место единомышленников, студентов, преподавателей, и коллег которые смогут взаимодействовать и повышать качество туристических услуг.

Беседовал Андрей Сазонов