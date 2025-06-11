Донской промышленности весной чаще всего требовались пескоструйщики

Этой весной пескоструйщики стали лидерами по приросту вакансий в промышленности в Ростовской области. Такие данные приводит портал «Авито Работа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Специалисты зафиксировали рост количества вакансий для пескоструйщиков на 84%, а в среднем кандидатам предлагали заработок в почти 110 тыс. руб. в месяц за полный день.

Отмечается, что на 73% за год вырос спрос на специалистов по настройке, обслуживанию и ремонту промышленного оборудования, этой весной соискателям предлагали за полный рабочий день в среднем более 110 тыс. руб. в месяц.

В тройку самых востребованных специалистов промышленности также вошли дефектоскописты (отвечают за проверку состояния материалов и конструкций и выявляют скрытые дефекты на производстве) — за год спрос на них увеличился на 61%, а средняя предлагаемая зарплата при полной занятости составила более 62 тыс. руб. в месяц.

Константин Соловьев