В Магнитогорске 20 человек будут судить за организацию и проведение азартных игр

В Челябинской области завершили расследование уголовного дела участников преступной группы, заработавших более 9 млн руб. на незаконных азартных играх. Всего перед Орджоникидзевским районным судом Магнитогорска предстанут 20 человек, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, с ноября 2021 года по октябрь 2023-го в Магнитогорске вне игорной зоны и с использованием игрового оборудования сообщники незаконно проводили азартные игры, в том числе под видом букмекерской деятельности в трех помещениях: на проспекте Карла Маркса, улицах Звенягина и Чапаева.

Следствие считает, что двое фигурантов являются организаторами незаконного бизнеса, остальные выполняли роли кассиров, охранников и технических работников. За время деятельности преступная группа извлекла доход на сумму более 9 млн руб., сообщает прокуратура региона.

Все 20 фигурантов обвиняются в совершении преступления по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Преступление выявили сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции УМВД России по Магнитогорску, расследовали— следователи первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Челябинской области.