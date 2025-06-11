В Липецкой области налоговые поступления от субъектов МСП достигли 21,8 млрд

За последние шесть лет налоговые поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Липецкой области выросли на 174%: с 7,9 млрд до 21,8 млрд руб. Фонд поддержки МСП за это время предоставил бизнесу 7,1 млрд руб. в виде льготных займов и поручительств. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов во время ежегодного отчета перед депутатами облсовета.

Численность занятых в субъектах МСП Липецкой области за год выросла на 5,6%. На сегодня в регионе зарегистрировано порядка 40 тыс. субъектов МСП. В них трудится каждый четвертый работающий липчанин.

«Липецкая область создает условия для успешного малого бизнеса. В последнее время большое внимание уделяется развитию креативных индустрий. Создали пространство "Липецкие ремесла", где представлены уникальные изделия местных мастеров. Для дизайнеров и представителей легкой промышленности открыли мультибрендовое пространство Арт Подиум " в центре Липецка»,— рассказал Игорь Артамонов.

Алина Морозова