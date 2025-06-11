Жительницу Крыма будут судить за госизмену

Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летней жительницы Джанкойского района, обвиняемой в совершении государственной измены. По версии следствия, весной 2024 года местная жительница, будучи противницей проведения СВО, вступила в контакт с представителями украинской разведки через одно из сообществ в социальной сети, заявили в пресс-службе надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе общения с администратором, который, как предполагается, представлял Главное управление разведки Минобороны Украины, обвиняемая осуществила фотофиксацию объектов военной инфраструктуры в Джанкойском районе. В частности, она передала координаты размещения систем ПВО и позиций российских военнослужащих.

Данные, включая скриншоты с геолокацией, были отправлены предполагаемому куратору через мессенджер, после чего женщина получила денежное вознаграждение в размере около 15 тыс. руб.

Деятельность обвиняемой была пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Материалы дела направлены для рассмотрения в Верховный суд Республики Крым.

Вячеслав Рыжков