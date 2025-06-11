Директор астраханской спортшколы олимпийского резерва осужден за мошенничество

В Астрахани вынесен приговор бывшему директору Спортивной школы олимпийского резерва им. В.В. Тихонова Александру Ломакину и его пособнику Роману Мартынову. Суд признал их виновными в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве (ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 285 УК РФ), сообщили в пресс-службе УФСБ России по Астраханской области.

С 2023 года Ломакин назначал стимулирующие выплаты сотрудникам школы и требовал передачи части средств ему лично. В сговоре с Мартыновым они организовали схему для хищения бюджетных средств, выделяемых на перевозку спортивного инвентаря.

Дело расследовали сотрудники УФСБ России по Астраханской области. Кировский районный суд признал обоих виновными. Ломакину назначили исправительные работы на два года с удержанием 10% от зарплаты в доход государства, а Мартынову — штраф в 350 тыс. руб. Также, по данным суда, по делу проходили Владимир Лобойко, Елена Любивая и Виталий Медведев. Их также обвинили по статье 159 УК РФ.

Нина Шевченко