На пожаре в Перми погибли два человека

Пожарно-спасательные подразделения реагировали на сообщение о пожаре в частном доме по улице Соликамской в Перми. Как сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю, к его тушению привлекались 21 человек личного состава и шесть единиц техники. После ликвидации горения в доме были обнаружены двое погибших. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

Процессуальную проверку по факту гибели людей проводит СУ СКР по Пермскому краю. «Следователями территориального следственного отдела проводится осмотр места происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы с целью установления причин гибели людей и возникновения пожара»,— сообщает СУ СКР.