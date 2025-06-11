В Центральном округе Краснодара благоустроили новое общественное пространство

В Краснодаре по программе инициативного бюджетирования завершили благоустройство общественного пространства по адресу ул. Зиповская, 4/4. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В церемонии открытия приняли участие замглавы Краснодара Максим Онищенко, депутат ЗСК Андрей Дорошев, глава Центрального округа Елена Малова и депутат городской Думы Андрей Арендаренко.

На территории обустроили пешеходные дорожки, установили уличное освещение, скамейки и урны. Также на площадке появилась детская игровая зона. Мероприятие сопровождалось анимационной программой, читальным залом, фотозоной и концертом для гостей.

«Новая благоустроенная территория — это результат программы, которая помогает создавать в нашем городе уютные и комфортные пространства, пусть и небольшие. Мы постарались сделать эту территорию максимально удобной и привлекательной»,— отметил Максим Онищенко.

В 2025 году в Краснодаре планируют благоустроить восемь общественных пространств по инициативе ТОСов. На эти цели на 90-м заседании городской Думы направили 87,6 млн руб. В прошлом году в столице края благоустроили 13 скверов и бульваров.

Нурий Бзасежев