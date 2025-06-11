Экс-замглавы Безенчукского района Владимир Малежик приговорен к четырем годам колонии

Суд признал бывшего первого заместителя главы Безенчукского района Владимира Малежика виновным в превышении должностных полномочий, взяточничестве и халатности. Об сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как выяснили следователи, в 2021-2022 годах чиновник получил от представителя коммерческой организации свыше 280 тыс. руб. за заключение четырех муниципальных контрактов на водообеспечение объектов Безенчукского района.

Кроме того, в 2022 году из-за допущенной халатности и отсутствия контроля со стороны бывшего первого замглавы района за строительством дома по государственной программе подрядчиком были нарушены сроки сдачи объекта на один год, что привело к нарушению прав 47 переселенцев. Другой эпизод связан с тем, что Владимир Малежик привлекал подчиненных к отделочным и клининговым работам на этом же строительном объекте, которые должны были выполняться силами подрядчика, что привело к необоснованному перечислению бюджетных денежных средств за выполненные работы подрядной организации.

Экс-чиновнику наказано наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 845 тыс. руб. и с лишением на три года права занимать определенных должности в государственных органах и органах местного самоуправления.

Бывший глава Безенчукского района Владимир Аникин находится под следствием. Следствие считает, что он получал услуги имущественного характера и другое имущество от подрядчиков, которые работали на территории района по муниципальным контрактам. Предполагалось, что за незаконное вознаграждение Владимир Аникин будет беспрепятственно принимать выполненные работы и оплачивать их.