Главой Первомайского округа избран Михаил Диморов
Главой Первомайского муниципального округа избран Михаил Диморов. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в правительстве области.
Фото: Администрация Первомайского района
Кандидатуру господина Диморова депутаты поддержали единогласно.
Михаил Диморов возглавил Первомайский район в 2021 году, после смерти главы Инны Голядкиной. До этого избирался главой Бурмакинского сельского поселения Некрасовского района.
Напомним, что выборы новых глав муниципальных округов проходят в связи с реформой местного самоуправления, которая ликвидировала уровень поселений.