Главой Первомайского округа избран Михаил Диморов

Главой Первомайского муниципального округа избран Михаил Диморов. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Первомайского района Фото: Администрация Первомайского района

Кандидатуру господина Диморова депутаты поддержали единогласно.

Михаил Диморов возглавил Первомайский район в 2021 году, после смерти главы Инны Голядкиной. До этого избирался главой Бурмакинского сельского поселения Некрасовского района.

Напомним, что выборы новых глав муниципальных округов проходят в связи с реформой местного самоуправления, которая ликвидировала уровень поселений.

Алла Чижова