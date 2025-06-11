К началу лета на Северной железной дороге отремонтировали более 70 км пути

На Северной железной дороге по плану ремонтных работ 2025 года к началу лета провели ремонт на 73 км пути, это около трети от общего объема запланированных работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД

Полностью завершен ремонт на 27 км пути. Обновлены участки Нефедово – Бакланка в Вологодской области и Шушкодом – Ратьково-Рожново в Костромской области.

Еще на 46 км пути ремонт продолжается, выполнена часть запланированных работ. Это участки и станции: Чебсара – Кущуба в Вологодской области, Тракт – Весляна в Республике Коми, Пречистое – Скалино в Ярославской области, станция Варакинский в Костромской области, станции Большая Кяма и Малошуйка в Архангельской области.

На всей территории Северной железной дороги заменено 36 стрелочных переводов.

Всего в 2025 году на Северной магистрали всеми видами капитального ремонта предстоит модернизировать более 230 км пути и заменить 87 стрелочных переводов. Ремонт проходит на участках с интенсивным движением грузовых и пассажирских поездов.

ОАО «РЖД» — филиал Северная железная дорога