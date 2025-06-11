В праздники график работы ГИБДД и МФЦ изменится в Саратовской области

В Саратовской области временно закроются РЭО ГИБДД. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

В период с 12 по 13 и 15 июня услуги по регистрации и сдаче экзаменов предоставляться не будут. 14 июня все подразделения будут работать по обычному графику. Гражданам рекомендуется заранее планировать визиты и записываться через Единый портал госуслуг, сообщили в пресс-службе.

Также изменится расписание работы многофункциональных центров (МФЦ) и почтовых отделений. 11 июня МФЦ будут работать на час меньше, 12 июня — нерабочий день, а с 13 по 15 июня — выходные. С 16 июня МФЦ вернутся к стандартному графику. Почтовые отделения 11 июня закроются на час раньше, но пункты выдачи заказов будут работать в обычном режиме. 12 июня почтовые отделения не будут работать, за исключением пунктов выдачи заказов. С 13 июня все почтовые отделения вернутся к обычному режиму работы.

Нина Шевченко