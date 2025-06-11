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Полиция Новороссийска устанавливает личность душившего собаку местного жителя

Информацию о жестоком обращении с животными проверяют новороссийские полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Новороссийску.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В Управление МВД России по городу Новороссийску на основании размещенной в сети Интернет информации о том, что мужчина душил собаку и угрожал очевидцу, назначена проверка»,— говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, устанавливаются обстоятельства инцидента и личность гражданина. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение.

Алена Воробьева

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