Ярославский преподаватель получил звание заслуженного юриста РФ

Заведующему кафедрой трудового и финансового права ЯрГУ им. Демидова Андрею Лушникову присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЯрГУ им. Демидова Фото: ЯрГУ им. Демидова

«Почетное звание присуждается за заслуги в развитии юридических наук и подготовке квалифицированных специалистов»,— пояснили в ярославском вузе.

Андрей Лушников — доктор юридических и исторических наук, профессор, эксперт Комитета по делам семьи, женщин и детей Госдумы ФС РФ, член квалификационной коллегии судей Ярославской области. Является выпускником ЯрГУ им. Демидова и действующим преподавателем.

Алла Чижова