Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как меняется соотношение цены и качества лотов в новостройках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Стоимость квадратного метра в новостройках за пять лет неравномерно подросла в разных сегментах. Наибольший рост в массовых проектах — плюс 90%. Проекты бизнес-класса стали дороже более чем на 80%, а премиум-класс вырос в цене почти на 45%, посчитали специалисты компании SIS Development. Но кроме инфляции и роста стоимости строительных материалов, во многом рост стоимости жилья в новых домах массового сегмента связан с качественным улучшением девелоперского продукта, размывающим границу между классами, в основном между «комфорт» и «бизнес».

Один из примеров новых опций в массовом сегменте — общественные пространства. Строгого норматива, обязывающего выделять в корпусах общественные пространства для хранения крупногабаритных предметов, нет. Есть только рекомендация. Тем не менее девелоперы, учитывая запросы потенциальных покупателей, активно обустраивают подобные зоны в домах класса «бизнес» и выше. А в последние годы застройщики и в массовом сегменте стали оборудовать колясочные в лобби или на жилых этажах.

Обезопасить дом от проникновения посторонних лиц поможет система доступа по электронному ключу. Ранее эта опция была привилегией проектов высокого класса, но теперь она распространяется и в массовых жилых комплексах. Еще один тренд связан с размещением оборудования. Многие московские застройщики выделяют в жилых комплексах специальные площадки для кондиционеров. Хотя наиболее простое и в то же время эффективное решение — корзины на фасаде. Но данный вариант зачастую не эстетичен, функциональные конструкции ухудшают визуальный образ объекта. И ряд девелоперов креативно решают эту проблему, закупая не типовые корзины, а заказывая элементы с оригинальным дизайном.

Светлана Бардина