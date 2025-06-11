Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает что известно об автомобилях, обнаруженных в Колорадо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @romanap14 Фото: @romanap14

Накануне одной из главных автомобильных новостей рунета стали фотографии с одной из автомобильных свалок в американском штате Колорадо, на которых изображены не один, а сразу несколько автомобилей марки «Ока». Снимки свежие, сделаны в июне этого года, по крайней мере, так утверждает их опубликовавший Telegram-канал. Главная интрига, конечно, в том, как наши микролитражки попали в США и, самое главное, кому они там были нужны и зачем. Буквально в течение суток интернет-сообществом было проведено целое расследование.

Как выяснилось, автомобили были импортированы в США в частном порядке компанией Mirox из Невады в начале 2000-х. И не как автомобильная экзотика, а со вполне утилитарными целями: в качестве low speed vehicles, то есть «низкоскоростных транспортных средств». Некоторые даже были переведены на электротягу, а некоторые участвовали в гонках! На фотографиях у одного автомобиля видны наклейки с надписью Race Car, а внутри салона — каркас безопасности. Часть спортивных российских машин брендирована SynLube — есть такая американская компания, выпускающая моторное масло и другие технические жидкости для автомобилей. Так вот, на ее сайте удалось найти информацию, что несколько изготовленных с 2003-го по 2006-й в Набережных Челнах на КамАЗе автомобилей «Ока» принимали участие в гоночных заездах на трассе Las Vegas Motor Speedway.

Интересная история, которая заставляет несколько иначе взглянуть на нашу автомобильную историю. Кстати, автомобили «Ока» производили не только в Татарстане, но и в подмосковном Серпухове. Предприятие, грандиозные постройки которого были возведены еще до революции местными купцами и промышленниками Коншиными, сегодня арендуется под самые разные нужды. Зато на улице на небольшом постаменте стоит автомобиль «Ока» — по сути дела, единственное напоминание о том, что когда-то здесь производили автомобили, которые покупали не только у нас, но и, как теперь выяснилось, в Америке тоже.

Дмитрий Гронский