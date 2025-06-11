Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, какие результаты показала первая платформа на основе ИИ для помощи врачам при операциях на почках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Росздравнадзор аккредитовал первую платформу на основе ИИ для помощи врачам при операциях на почках. Уникальное решение Sechenov.AI_nephro разработали в Сеченовском университете. Оно уже прошло проверку на практике в шести крупных клиниках России и Белоруссии, где ее использовали более чем на 400 пациентов. Главная задача нового инструмента — при помощи построения трехмерной модели почки помочь врачам в выборе тактики лечения и при подготовке к операции, особенно если у пациента есть опухоль или иные патологии. Раньше для этого требовалось много времени и усилий: 3D-модель почки и окружающих ее тканей врачи и специалисты создавали «вручную» по множеству КТ-снимков, процесс занимал почти сутки.

Теперь доктор может загрузить их в веб-платформу Sechenov.AI_nephro, отметить примерную область органа, и система сама создаст подробную трехмерную модель вместе со всеми важными деталями: сосудами, мочеточниками, новообразованиями и даже кистами. Это позволяет врачу заранее, до проведения операции увидеть, как расположена опухоль, насколько глубоко она проникла, и выбрать наилучший способ лечения, чтобы сохранить орган. После первых клинических исследований врачи высоко оценили качество получаемых моделей, а время подготовки к операции сократилось в разы.

Среди главных преимуществ платформы эксперты называют простоту использования и скорость работы: врачу не нужно быть айтишником, чтобы разобраться в системе, а результат появляется буквально за несколько минут. Конечно, пока не все идеально: иногда система ошибается в определении некоторых деталей, например, вен или самой опухоли. Но даже с этим платформа уже помогла изменить подход к лечению, теперь врачи чаще стараются не удалять всю почку, а сохранять ее, убирая только пораженную часть. Если раньше такие операции составляли примерно четверть от всех случаев, то сегодня их стало почти в четыре раза больше.

В скором времени разработчики намерены добавить в Sechenov.AI_nephro новые функции, чтобы система могла помогать определять тип новообразования без дополнительных процедур. Кроме того, платформу хотят использовать и для других задач, например, при подготовке к пересадке почки или для диагностики рака мочевого пузыря.

Александр Леви