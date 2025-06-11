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Коммерсантъ FM
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КПРФ пожаловалась на Ельцин-центр в Следственный комитет

Первые секретари московского и свердловского отделений КПРФ Виктор Царихин и Александр Ивачев обратились в Следственный комитет России с требованием провести проверку по факту «дискредитации исторического наследия, проводимой Музеем Бориса Ельцина». Об этом сообщила пресс-служба партии 11 июня.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По убеждению коммунистов, Ельцин-центр приводит недостоверные факты количества советских граждан, прошедших через ГУЛАГ. Таких, по подсчетам КПРФ, «приблизительно 3,5 млн», хотя информационная панель музея сообщает о 20 млн. Таким образом, считают в КПРФ, «есть основания полагать, что руководство центра распространяет заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны». Из обращения следует, что «подобные действия» попадают под состав преступления о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ).

В КПРФ также возмутились оценочной характеристикой личности Иосифа Сталина. По мнению коммунистов, информация о том, что он лично организовывал массовые репрессии, от которых пострадали миллионы невинных граждан, «противоречит историческим фактам», указание ГУЛАГа как «машины смерти», которая привела к «тотальному страху и доносительству», якобы проводит параллель с лагерями нацистской Германии.

Божена Иванова

Фотогалерея

Чем занимается Ельцин-центр

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Посетители в музее первого президента России Бориса Ельцина в Ельцин-центре

Посетители в музее первого президента России Бориса Ельцина в Ельцин-центре

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Фестиваль «Остров 90-х»

Фестиваль «Остров 90-х»

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Церемония награждения Народной премии E1.RU

Церемония награждения Народной премии E1.RU

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выставка артефактов из коллекции журналиста Александра Кушнира «Поколение дворников и сторожей»

Выставка артефактов из коллекции журналиста Александра Кушнира «Поколение дворников и сторожей»

Фото: Елена Медведева

Фотовыставка ТАСС «Главные кадры»

Фотовыставка ТАСС «Главные кадры»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выставка фотографа Юрия Роста

Выставка фотографа Юрия Роста

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Картина Владислава Мамышева-Монро «Горбачев» в музее первого президента России Бориса Ельцина

Картина Владислава Мамышева-Монро «Горбачев» в музее первого президента России Бориса Ельцина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Выставка фотографа Юрия Роста

Выставка фотографа Юрия Роста

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Церемония открытие Музея первого президента России Бориса Ельцина. Слева направо: вдова Бориса Ельцина наина Ельцина, президент России Владимир Путин, председатель правительства России Дмитрий Медведев и дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева на церемонии в Ельцин-центре

Церемония открытие Музея первого президента России Бориса Ельцина. Слева направо: вдова Бориса Ельцина наина Ельцина, президент России Владимир Путин, председатель правительства России Дмитрий Медведев и дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева на церемонии в Ельцин-центре

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Церемония открытия Музея первого президента России Бориса Ельцина. Слева направо: президент России Владимир Путин, председатель правительства России Дмитрий Медведев и вдова Бориса Ельцина Наина Ельцина на церемонии в &quot;Ельцин-центре&quot;

Церемония открытия Музея первого президента России Бориса Ельцина. Слева направо: президент России Владимир Путин, председатель правительства России Дмитрий Медведев и вдова Бориса Ельцина Наина Ельцина на церемонии в "Ельцин-центре"

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Открытие выставки «Коммерсантъ. Екатеринбург-Свердловск»

Открытие выставки «Коммерсантъ. Екатеринбург-Свердловск»

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Дискуссия в книжном магазине «Пиотровский»

Дискуссия в книжном магазине «Пиотровский»

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Презентация книги «Власть и деньги» ИД «Коммерсантъ-Урал»

Презентация книги «Власть и деньги» ИД «Коммерсантъ-Урал»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Председатель Союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков (в центре) во время экскурсии

Председатель Союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков (в центре) во время экскурсии

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Посетитель на постоянной экспозиции в Музее первого президента России Бориса Ельцина

Посетитель на постоянной экспозиции в Музее первого президента России Бориса Ельцина

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

Фестиваль «Старый новый рок». Зрители во время выступления группы Нейромонах Феофан.

Фестиваль «Старый новый рок». Зрители во время выступления группы Нейромонах Феофан.

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фотовыставка «Борис Ельцин: в галстуке и без»

Фотовыставка «Борис Ельцин: в галстуке и без»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выставка «Авангард. На телеге в XXI век»

Выставка «Авангард. На телеге в XXI век»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Посетители на выставке «Авангард. На телеге в XXI век»

Посетители на выставке «Авангард. На телеге в XXI век»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

VII Фестиваль Современной еврейской культуры

VII Фестиваль Современной еврейской культуры

Фото: Коммерсантъ / Елена Ельцова  /  купить фото

Выставка русского авангарда «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства»

Выставка русского авангарда «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Музыкальный фестиваль Ural Music Night-2021 (Уральская ночь музыки)

Музыкальный фестиваль Ural Music Night-2021 (Уральская ночь музыки)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка русского авангарда «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства»

Выставка русского авангарда «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Открытие Сада трав на площадке у Ельцин-центра

Открытие Сада трав на площадке у Ельцин-центра

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Сад трав около Ельцин-центра

Сад трав около Ельцин-центра

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Дискуссии по книге Петра Авена «Время Березовского»

Дискуссии по книге Петра Авена «Время Березовского»

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Выставка картин из коллекции Евгения Ройзмана (объявлен иностранным агентом) «Выбрал дорогу — не сворачивай»

Выставка картин из коллекции Евгения Ройзмана (объявлен иностранным агентом) «Выбрал дорогу — не сворачивай»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги «Семь жизней графа Михаила Сперанского», которую написал председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников

Презентация книги «Семь жизней графа Михаила Сперанского», которую написал председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников

Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский

Открытие выставки Федора Телкова «Право веры» — визуального исследования современного старообрядчества

Открытие выставки Федора Телкова «Право веры» — визуального исследования современного старообрядчества

Фото: Влада Ташлыкова

Встреча съемочной группы фильма «Петровы в гриппе и вокруг него» со зрителями

Встреча съемочной группы фильма «Петровы в гриппе и вокруг него» со зрителями

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Предприниматель Антон Баков (справа) во время презентации книги «Государство — это ты»

Предприниматель Антон Баков (справа) во время презентации книги «Государство — это ты»

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Выставка картин «Выбрал дорогу — не сворачивай!» из коллекции бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (объявлен иностранным агентом)

Выставка картин «Выбрал дорогу — не сворачивай!» из коллекции бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (объявлен иностранным агентом)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Первый благотворительный теннисный турнир «Победим вместе», организованный Президентским центром Бориса Ельцина и Федерацией тенниса России. Анастасия Мыскина, Татьяна Юмашева и Елена Дементьева

Первый благотворительный теннисный турнир «Победим вместе», организованный Президентским центром Бориса Ельцина и Федерацией тенниса России. Анастасия Мыскина, Татьяна Юмашева и Елена Дементьева

Фото: Юрий Феклистов / Ельцин Центр

Церемония открытие Музея первого президента России Бориса Ельцина в Ельцин-центре

Церемония открытие Музея первого президента России Бориса Ельцина в Ельцин-центре

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

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Посетители в музее первого президента России Бориса Ельцина в Ельцин-центре

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Фестиваль «Остров 90-х»

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Церемония награждения Народной премии E1.RU

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выставка артефактов из коллекции журналиста Александра Кушнира «Поколение дворников и сторожей»

Фото: Елена Медведева

Фотовыставка ТАСС «Главные кадры»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выставка фотографа Юрия Роста

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Картина Владислава Мамышева-Монро «Горбачев» в музее первого президента России Бориса Ельцина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Выставка фотографа Юрия Роста

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Церемония открытие Музея первого президента России Бориса Ельцина. Слева направо: вдова Бориса Ельцина наина Ельцина, президент России Владимир Путин, председатель правительства России Дмитрий Медведев и дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева на церемонии в Ельцин-центре

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Церемония открытия Музея первого президента России Бориса Ельцина. Слева направо: президент России Владимир Путин, председатель правительства России Дмитрий Медведев и вдова Бориса Ельцина Наина Ельцина на церемонии в "Ельцин-центре"

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Открытие выставки «Коммерсантъ. Екатеринбург-Свердловск»

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Дискуссия в книжном магазине «Пиотровский»

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Презентация книги «Власть и деньги» ИД «Коммерсантъ-Урал»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Председатель Союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков (в центре) во время экскурсии

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Посетитель на постоянной экспозиции в Музее первого президента России Бориса Ельцина

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

Фестиваль «Старый новый рок». Зрители во время выступления группы Нейромонах Феофан.

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фотовыставка «Борис Ельцин: в галстуке и без»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выставка «Авангард. На телеге в XXI век»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Посетители на выставке «Авангард. На телеге в XXI век»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

VII Фестиваль Современной еврейской культуры

Фото: Коммерсантъ / Елена Ельцова  /  купить фото

Выставка русского авангарда «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Музыкальный фестиваль Ural Music Night-2021 (Уральская ночь музыки)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка русского авангарда «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Открытие Сада трав на площадке у Ельцин-центра

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Сад трав около Ельцин-центра

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Дискуссии по книге Петра Авена «Время Березовского»

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Выставка картин из коллекции Евгения Ройзмана (объявлен иностранным агентом) «Выбрал дорогу — не сворачивай»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги «Семь жизней графа Михаила Сперанского», которую написал председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников

Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский

Открытие выставки Федора Телкова «Право веры» — визуального исследования современного старообрядчества

Фото: Влада Ташлыкова

Встреча съемочной группы фильма «Петровы в гриппе и вокруг него» со зрителями

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Предприниматель Антон Баков (справа) во время презентации книги «Государство — это ты»

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Выставка картин «Выбрал дорогу — не сворачивай!» из коллекции бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (объявлен иностранным агентом)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Первый благотворительный теннисный турнир «Победим вместе», организованный Президентским центром Бориса Ельцина и Федерацией тенниса России. Анастасия Мыскина, Татьяна Юмашева и Елена Дементьева

Фото: Юрий Феклистов / Ельцин Центр

Церемония открытие Музея первого президента России Бориса Ельцина в Ельцин-центре

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

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