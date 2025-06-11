КПРФ пожаловалась на Ельцин-центр в Следственный комитет

Первые секретари московского и свердловского отделений КПРФ Виктор Царихин и Александр Ивачев обратились в Следственный комитет России с требованием провести проверку по факту «дискредитации исторического наследия, проводимой Музеем Бориса Ельцина». Об этом сообщила пресс-служба партии 11 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По убеждению коммунистов, Ельцин-центр приводит недостоверные факты количества советских граждан, прошедших через ГУЛАГ. Таких, по подсчетам КПРФ, «приблизительно 3,5 млн», хотя информационная панель музея сообщает о 20 млн. Таким образом, считают в КПРФ, «есть основания полагать, что руководство центра распространяет заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны». Из обращения следует, что «подобные действия» попадают под состав преступления о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ).

В КПРФ также возмутились оценочной характеристикой личности Иосифа Сталина. По мнению коммунистов, информация о том, что он лично организовывал массовые репрессии, от которых пострадали миллионы невинных граждан, «противоречит историческим фактам», указание ГУЛАГа как «машины смерти», которая привела к «тотальному страху и доносительству», якобы проводит параллель с лагерями нацистской Германии.

Божена Иванова