Альфа-Банк банкротит колхоз «Правокумский» из-за долга в 300 млн рублей

Арбитражный суд Ставропольского края принял к производству заявление АО «Альфа-Банк» о признании несостоятельным СПК Колхоз «Правокумский» и возбудил дело о банкротстве сельхозкооператива. Банк требует взыскать с должника почти 300 млн руб. неисполненных обязательств, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, задолженность возникла по договору поручительства, который колхоз заключил с кредитной организацией в мае 2024 года. АО «Альфа-Банк» в апреле 2024 года предоставил ООО «Агро-Партнер» возобновляемую кредитную линию на 300 млн руб. СПК Колхоз «Правокумский» выступил поручителем по этому займу.

«Суд, изучив заявление и приложенные к нему документы, считает, что указанные обстоятельства могут свидетельствовать о наличии признаков банкротства и основанием для возбуждения дела о несостоятельности»,— говорится в определении суда.

СПК Колхоз «Правокумский» 10 июня подал ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Дата следующего судебного заседания пока не назначена.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз «Правокумский» зарегистрирован в селе Правокумское Ставропольского края в 1992 году. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Бенефициаром кооператива является Василий Хайнов. Уставный капитал — 8,1 млн руб. Выручка предприятия за 2024 год составила 242,9 млн руб., убыток — 34,7 млн руб.

В качестве обеспечения кредита в залог банку передали три земельных участка общей площадью более 54 тыс. га. Участки расположены в селе Правокумское Советского района Ставропольского края. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства.

Временным управляющим назначен Александр Шкарупин из Ассоциации арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса».

Арбитражный суд обязал филиал Роскадастра по Ставропольскому краю предоставить информацию о недвижимом имуществе СПК колхоз «Правокумский». Ведомство должно предоставить полные данные о собственности сельскохозяйственного предприятия. Требование суда касается всего зарегистрированного за организацией недвижимого имущества.

Тат Гаспарян