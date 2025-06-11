УКВЗ поставит 15 трехсекционных трамваев в Екатеринбург

АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» (УКВЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос») стал победителем аукциона на поставку пятнадцати трамваев стоимостью 2,1 млрд руб. в Екатеринбург. Предприятие изготовит трехсекционные вагоны модели 71-639 «Кастор» со 100% низким уровнем пола, сообщает пресс-служба УКВЗ.

«Кастор» рассчитан на 261 пассажира, сидячих мест — 64. Также предусмотрено место для маломобильных пассажиров и аппарель для их комфортной посадки-высадки. Радиус поворота трамвая составляет 14 м, что делает его маневренным и удобным на узких улицах. Пассажирский салон и кабина водителя оборудованы системой кондиционирования воздуха пассажирского салона с функцией климат-контроля.

С мая прошлого года по Екатеринбургу уже курсирует один трамвай «Кастор» Усть-Катавского вагоностроительного завода.